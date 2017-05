GroenLinks Breda windt zich op over 'stoepkrijtverbod'

BREDA - De Bredase afdeling van GroenLinks wil dat het ‘stoepkrijtverbod’ in de stad wordt afgeschaft. Daarom stelde de partij maandag schriftelijke vragen aan het college. Raadsleden Merijn Scheifes en Jos Koniuszek noemen het een ‘kinderachtige en overbodige regel’. Breda is de volgende in een lange rij van plaatsen waar lokale afdelingen van GroenLinks aan de bel trekken. Dat terwijl nog nooit een kind is opgepakt voor stoepkrijten.

Het gaat de linkse partij allemaal om het woord ‘krijt’. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het verboden is om ‘zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende […] met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen.’



De betreffende APV dateert uit januari 2014 en valt onder de kop ‘Maatregelen tegen overlast en baldadigheid’. GroenLinks wil dat het woord 'krijt' uit de APV wordt geschrapt. In Leiden, Utrecht en Apeldoorn is dat al gebeurd.



Misbruik

In de praktijk hebben kinderen nooit schriftelijke toestemming nodig om een stoepkrijttekening te maken. Er is geen sprake van een stoepkrijtverbod. Zoals Omroep West al eens uitlegde, toen GroenLinks dezelfde vragen aan de raad in Den Haag stelde, wordt de regel door de politie enkel gebruikt om mensen een boete te geven die misbruik maken van de materialen als krijt. Bijvoorbeeld om onbevoegd reclame te maken.



'Nog nooit een bekeuring'

Raadslid Jos Koniuszek geeft in het programma Wakker! van Omroep Brabant toe dat hij ‘nog nooit heeft gehoord dat iemand een bekeuring heeft gekregen’.



“We hoorden dat in andere steden het woord ‘krijt’ uit de APV is gehaald. Toen gingen wij kijken of dat woord ook in de verordening van Breda te vinden was”, zegt Koniuszek. “Dat was zo en toen hebben we vragen gesteld.”