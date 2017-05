Man die baby ontvoerde is vader

BREDA - De verwarde man die maandagmiddag in Breda een baby meenam en door de politie moest worden opgespoord, is de vader van het kindje. Dat meldt de politie.

LEES OOK: Beelden van ontvoering baby in Breda: 'Ik zag die man ineens rennen'



De man en de moeder van de baby hadden een hulpverleningsgesprek. Tijdens dat gesprek ging hij er plotseling met de baby vandoor. Twee uur later werden ze in Oosterhout gevonden. De man werd gearrestesteerd.



'Opvallend rustig overmeesterd'

De ontvoering vond plaats in het gebouw van Veilig Thuis West-Brabant. Die instantie gaf direct aan dat zij hun vergaderzaal beschikbaar hadden gesteld aan een andere instantie. Het hulpverlelningsgesprek zou in die zaal onder de vlag van die andere organisatie hebben plaatsgevonden.



Na de ontvoering werd groot alarm geslagen. Speurhonden en een politiehelikopter werden ingezet. In Oosterhout werd de man volgens een ooggetuige 'opvallend rustig' overmeesterd.