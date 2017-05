Auto rijdt zich vast bij ingang van parkeergarage in Eindhoven

EINDHOVEN - Wat een leuk avondje uit had moeten worden, eindigde maandagavond voor een Belgisch gezelschap in mineur. De Belgen wilden de auto parkeren in de parkeergarage Heuvel Galerie in Eindhoven, maar de lage auto bleef steken op de overgang van het vlakke gedeelte naar het schuine.

De auto stond muurvast. Pogingen om het voertuig los te krijgen, mislukten. Daarop werd een takelbedrijf ingeschakeld.

Met behulp van een krik en houten blokken kwam de bodemplaat van de auto los van de vloer. De uitlaat ging hierbij verloren. De auto is afgesleept.