Ook in hoger beroep 15 maanden cel voor Mario de V. om veroorzaken dodelijk ongeluk

DEN BOSCH - Het Hof in Den Bosch heeft maandag in hoger beroep 18 maanden cel een rijontzegging van vier jaar geëist tegen Mario de V. De 27-jarige man veroorzaakte in mei 2015 een dodelijk ongeluk op de Empelseweg in Den Bosch, waarbij een 78-jarige vrouw om het leven kwam en een man zwaargewond raakte. Eerder kreeg hij door de rechtbank vijftien maanden celstraf en een rijontzegging van vier jaar opgelegd.

Na het oordeel van de rechtbank gingen zowel het Openbaar Ministerie als Mario de V. in hoger beroep. Volgens de rechtbank was er geen sprake van de strafverzwarende omstandigheid van 'ernstige overschrijding van de maximumsnelheid', het OM is het daar niet mee eens.



LEES OOK: Dode en gewonden bij ongeluk Rosmalen: auto in brand, bebloede bestuurder gevlucht: 'Grijp niet in'



De V. vluchtte na de klap op de Empelseweg en meldde zich de volgende dag pas op het politiebureau. Daar bleek dat hij geen geldig rijbewijs had. Volgens het OM reed De V. minstens 84 km/uur op de weg waar een maximumsnelheid van 60 km/h geldt. De advocaat-generaal stelt dat de verdachte 'een grove verkeersfout' heeft gemaakt.



De uitspraak is over twee weken.