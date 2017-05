Klaas Otto: 'Mislukte moordaanslag op mijn leven'

BREDA - Oud-No Surrender-generaal Klaas Otto zegt dat hij is ontsnapt aan een moordaanslag. Otto vertelde dat dinsdag zelf aan de rechtbank in Breda. Het Openbaar Ministerie noemt het een 'wild scenario', zonder bewijs.

Het verhaal over de aanslag deed al een paar dagen de ronde maar nu is het voor het eerst in het openbaar besproken, op een tussentijdse zitting van de rechtbank in Breda.



Volgens Klaas Otto was de moordenaar die hem opwachtte. Corne R., dezelfde man die ook zijn vriend Peter van der Linde zou hebben doodgeschoten op 7 januari in Breda. Een paar weken na de moord zou zou hij Otto hebben opgewacht op het woonwagenkamp in Etten Leur. Daar ging Otto praten met zijn medeverdachte Janus de V.Kennis Piet S. had kort er voor gebeld en gevraagd aan Otto met welke auto hij zou komen. Otto zei dat hij in een rode Fiat zou zitten. Maar op het laatste moment stapte hij in de witte Mercedes van zijn zoon. De vriendin van de zoon woont op het kamp in Etten-Leur.Toen vader en zoon aankwamen, zagen ze twee verdachte figuren met capuchon in een auto bij de ingang van het kamp. De mannen keken plotseling naar beneden toen vader en zoon langs reden.Achteraf realiseerde Otto zich dat de twee, Corne R. en Piet S., hem op stonden te wachten en dat ze van plan waren een aanslag te beramen op zijn leven. "Ik heb van twee personen gehoord dat Piet er mee te maken heeft', zei Otto tegen de rechter. Het tweetal zou in diezelfde periode ook gezien en gefilmd zijn op het woonwagenkamp van Otto in Bergen op Zoom.De twee officieren van justitie die deze zaak leiden, spreken van een 'wild scenario', bedoeld om Piet S. 'uit te schakelen'. Ze stelden dat er geen enkel bewijs is voor de aanslag die op handen was.Over het bezoek aan het kamp ontstond later grote ophef. Otto was verboden om contact te zoeken met medeverdachte Janus de V. die daar woont. Hij werd kort daarna met veel machtsvertoon en een soort pantserwagen gearresteerd.Op de tussentijdse zitting kwam ook een verzoek om vrijlating aan de orde. Volgens Otto en zijn advocaat is hij hard nodig, thuis in Bergen op Zoom.De rechtbank vroeg hoe hij dan aankijkt tegen het verhaal dat iemand hem iets wil aandoen. Maar zijn advocaat antwoordde dat de mensen om wie het gaat nu in de cel zitten.Advocaat De Leon stelt ook dat het nog wel even gaat duren voordat de rechtszaak inhoudelijk plaats vindt. Otto zit al sinds juli vast, met een korte onderbreking van enkele dagen, begin dit jaar. Lange voorarresten zijn omstreden.Het OM verzette zich scherp tegen vrijlating. De vrees is groot dat Otto weer de fout in gaat met het beïnvloeden van getuigen. De officieren van justitie verwezen naar het incident van februari. Toen beloofde Otto ook dat hij zich aan de afspraken zou houden maar hij bezocht toen toch zijn medeverdachte Janus de V.De rechtbank was het daarmee eens en besliste dat Otto in de cel moet blijven. Janus de V. uit Etten-Leur mag woensdag wel de cel uit, in afwachting van zijn proces.

Begin juli gaat de zaak verder. Voor de inhoudelijke zitting in september zijn drie dagen uitgetrokken.