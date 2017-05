Burgemeester van Etten-Leur vertrekt

ETTEN-LEUR - Heleen van Rijnbach-De Groot stopt per 1 december als burgemeester van Etten- Leur. Daarmee zet ze ook een punt achter haar loopbaan.

Van Rijnbach-de Groot hing in 2008 voor het eerst de Etten-Leurse ambtsketen om. Destijds was ze 57 en gaf ze aan te gaan voor ten minste de volledige periode van zes jaar. Dat werden er uiteindelijk dus negen.



'Stokje doorgeven'

Op de website van de gemeente geeft zij nu aan dat het 'na een werkzaam leven van ruim 48 jaar tijd is om het stokje door te geven'. De 66-jarige Van Rijnbach-de Groot kiest voor 1 december, zodat er voldoende tijd is een opvolger aan te stellen voor een nieuwe gemeenteraad aantreedt. De verkiezingen daarvoor zijn op 21 maart 2018.