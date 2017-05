Voetbalclub NAC Breda zet 'negatieve' chauffeur spelersbus aan de kant: 'Ben met stomheid geslagen'

BREDA - Toon Mallo, de chauffeur van de spelersbus van NAC, is na zeven jaar dienst aan de kant gezet door de Bredase voetbalclub. Volgens Mallo heeft NAC-directeur Justin Goetzee hem de deur gewezen omdat hij een negatieve invloed zou hebben. Volgens NAC ligt de zaak wat genuanceerder en zijn er meerdere redenen.

Afgelopen donderdag kreeg Toon Mallo het nieuws te horen, de samenwerking met hem werd per direct stop gezet. Toon mocht de bus vrijdag niet naar de uitwedstrijd in Almere en de komende duels in de play-offs rijden. Iets wat niets te maken heeft met zijn kwaliteiten als chauffeur.



Uitgeflikkerd

"Ik ben er gewoon uitgeflikkerd", zegt een nog altijd boze Toon Mallo, die in dienst is bij vervoersbedrijf Muijs Scaldis. "Ik zou een negatieve invloed op het geheel hebben. Tja, ik snap dat niet, want ik zeg nooit wat over NAC tegen staf of spelers. Het slaat nergens op. Maar ze zeggen dat ze geen negatieve geluiden kunnen gebruiken en ik straal blijkbaar iets van negativiteit uit. Ik ben met stomheid geslagen."



Horen, zien en zwijgen?

Mallo kan soms wat mopperen en steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Naast de chauffeur van de spelersbus is hij ook NAC-fan en de prestaties van het eerste elftal gaan hem aan het hart. In zijn ogen is Justin Goetzee, de algemeen directeur van NAC Breda, de gebeten hond. "Ik hoef toch niet iedereen naar de bek te praten", zegt Mallo. "Maar soms bakken ze er geen mallemoer van. Dat één man dit zomaar kan beslissen. Het is bij mij altijd horen, zien en zwijgen geweest. Hij kan daar toch niet over oordelen."



Mallo denkt te weten waar het probleem vandaan komt. "Goetzee was laatst bij ons te gast bij de scheidsrechtersvereniging. Daar hield hij een lezing en mochten we ook vragen stellen. Dat heb ik gedaan. Ik heb vragen gesteld die de veertienduizen man op de tribune ook hebben. Over de meerwaarde van de trainerswissel, want die Belg haalt niet veel meer punten toch. En over de samenwerking met Manchester City. Ik zie dat als betrokkenheid, niet als negativiteit. Dat vond hij niet leuk en dat is denk ik de reden dat ik niet meer mag rijden."



'NAC gaat niet met modder gooien'

NAC benadrukt dat Toon Mallo niet in dienst is van de club, maar wordt ingehuurd van het bedrijf Muijs Scaldis. Dat NAC van chauffeur wil wisselen, is op zich niet zo vreemd. Maar dat hij het seizoen niet mag afmaken en de laatste paar duels de spelersbus niet mag rijden, roept vraagtekens op.



"Nee, er is niets ernstig gebeurd", zegt Jasper Saeijs, woordvoerder van de Bredase voetbalclub, over de situatie. "Er zijn meerdere redenen waarom wij met hem stoppen. We hebben een evaluatie gehad met het vervoersbedrijf en met hen de totale dienstverlening besproken. Daaronder valt ook de chauffeur. Wij zijn al langere tijd niet tevreden, dat weet Muijs Scaldis en dat weet Toon ook. Maar wij gaan niet met modder naar hem gooien."



Nieuwe chauffeur

Muijs Scaldis heeft inmiddels een nieuwe chauffeur op de spelersbus van NAC gezet. "Dit verdien ik niet na die zeven jaar", verzucht Toon Mallo nog maar eens. "Ik blijf met vraagtekens zitten, ik weet dat ik al die jaren goed werk heb geleverd."