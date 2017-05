Bossche makelaar aangehouden voor fraude

Het in beslag genomen geldHet in februari in beslag genomen geld.

DEN BOSCH - Een makelaar uit Den Bosch is dinsdagochtend aangehouden als verdachte in een groot onderzoek naar witwassen. De makelaar, Jasper van H., wordt volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie verdacht van valsheid in geschrifte.

In het langlopende onderzoek in de witwaszaak werden drie maanden geleden invallen gedaan op verschillende plekken in Den Bosch, Oosterhout, Kerkrdriel en Asten. Er werd voor tonnen contant geld in beslag genomen. In het huis van de makelaar werd volgens NRC 187.000 euro gevonden.

NRC meldde vrijdag dat de makelaar ervan wordt verdacht dat hij panden regelde voor hennepteelt. Bij een inval in zijn huis in Den Bosch in februari vond de politie behalve veel geld en drugs ook geheime informatie die mogelijk afkomstig is van politiemol Mark M.



Geen verdachte in zaak Mark M.

In het onderzoek naar het lek bij de politie en de afnemers van de geheime informatie is de makelaar geen verdachte.

In de rechtbank in Den Bosch begon dinsdag de rechtszaak tegen politiemol Mark M. Zijn advocaat deed het verzoek de zitting uit te stellen omdat nog getuigen gerhoord moeten worden.



De rechtbank ging hiermee akkoord.