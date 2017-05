Rien Rullens (68) uit Oosterhout vermist

OOSTERHOUT - De politie is op zoek naar de vermiste Rien Rullens uit Oosterhout. De 68-jarige man verliet maandag zijn huis en sindsdien ontbreekt elk spoor.

Volgens de politie rijdt de man vermoedelijk in een witte Renault Twingo met het kenteken 23-NKK-7. Rullens is 1.65 meter lang, heeft een grijs ringbaardje en een moedervlek op zijn rechterwang.



Kleding

Rullens was op de dag van zijn verdwijning gekleed in een zwarte joggingbroek met aan de bovenkant een rood/witt opdruk en grijze strepen aan de zijkanten.



Verder had hij een jogginghoodie aan met op de borst een groen/rood/witte opdruk en zwarte slippers met sokken.



Contact

Mensen die meer weten over de verdwijning van Rien Rullens kunnen contact opnemen met de politie.