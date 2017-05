Kun jij goed vloggen? De gemeente Waalwijk zoekt een stadsvlogger en wil daarvoor betalen

WAALWIJK - Ben jij de Enzo Knol van Waalwijk? Dan heeft deze stad een bijzondere vacature voor jou. De gemeente is namelijk op zoek naar een officiële stadsvlogger. En je wordt er nog rijkelijk voor betaald ook. Waalwijk is voor zover bekend de eerste gemeente in Nederland die een wedstrijd uitschrijft om een stadsvlogger te benoemen.

Het is de bedoeling dat je als vlogger tien keer per jaar een video maakt over de gemeente of een activiteit in Waalwijk. De stad betaalt er in totaal 750 euro voor.



Vacature

De stadsvlogger moet in ieder geval zestien jaar of ouder zijn, in de gemeente wonen en weten wat er speelt. Daarnaast kan de nieuwe stadsvlogger mensen uitdagen om op een andere manier naar zaken en situaties te kijken, aldus de vacature die dinsdag online werd gepubliceerd.



Deelname

Wie mee wil doen, moet een vlog maken over hoe hij of zij Waalwijk ervaart. Een link naar dit videoweblog kunnen kandidaten voor 26 juni sturen naar stadsvlogger@waalwijk.nl of plaatsen op de Facebookpagina van de gemeente om likes te verzamelen.



Een speciaal panel onder leiding van wethouder Hans Brekelmans maakt daarna een keuze. Daarbij wordt meegewogen hoeveel likes een vlogger heeft gekregen.



Benoeming

Op donderdag 6 juli tussen wordt tijdens speciale bijeenkomst bekendgemaakt wie zich officieel stadsvlogger mag noemen.