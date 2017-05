Leerlingen testen auto op ethanol: alleen de motor moet even wennen

HELMOND - Een keer proberen te starten, nog wat sleutelen, een draadje verleggen en nog maar eens proberen de motor te starten. Leerlingen van het Summa College in Helmond hebben dinsdag hun eerste testdag voor de Shell Eco-marathon in Londen. Tijdens deze wedstrijd, van 25 tot en met 28 mei, moeten de teams zo ver mogelijk zien te rijden met maar 1 liter brandstof.

Het is een spannende ochtend op het testterrein. De motor maakt veel lawaai, maar echt lekker lopen doet hij niet. En dus doen de jongens er alles aan om de motor wel te laten lopen. "Het gaat goedkomen", verzekert teamlid Stef van Osch.



21 mei vertrekt het team naar Londen. Daar vindt dit jaar de Shell Eco-Marathon plaats . Van Osch en zijn medestudenten hebben daar heel veel zin in. "We gaan met negen man en vinden het allemaal mooi", vertelt hij. "We werken er veel en hard aan dus hebben keiveel zin om te gaan."Tijdens de wedstrijd moeten de deelnemers tien rondjes rijden en daar krijgen ze een maximale tijd voor. Dit alles gebeurt met maar één liter brandstof. Uiteindelijk wint het team dat de meeste kilomters aflegt. Vorig jaar werd het team van het Summa College derde in de klasse ‘overige brandstoffen’. Ze reden toen 185 kilomter op GTL.Dit jaar doen ze weer mee in dezelfde categorie, maar willen op ethanol gaan rijden. "De teams die vorig jaar eerste en tweede werden, reden op ethanol dus wij doen dat nu ook voor een beter resultaat", aldus Van Osch. Daarvoor hebben ze een nieuwe motor moeten bouwen voor de autoEn die motor laat de jongens tijdens de testdag wel een beetje in de steek. Maar uiteindelijk na een paar uur sleutelen schalt het geluid van een ronkende motor over het testterrein. De blijdschap bij de jongens is groot. "Nu nog alles een beetje verbeteren zodat we in Londen niet meer te veel hoeven aanpassen en dan zijn we er helemaal klaar voor."