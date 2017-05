Bosbrand bij Frans Baantje in Zundert onder controle

ZUNDERT - In een natuurgebied aan het Frans Baantje in Zundert is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Rond tien over vier meldde de brandweer dat het vuur onder controle was.

De brand brak rond drie uur uit. Vermoedelijk is het vuur ontstaan op een plek waar kamperen is toegestaan. Niemand raakte gewond.



Landbouwgebied

Volgens een woordvoerder woedt het vuur in een klein bos tussen landbouwgebieden in. In de buurt staan weinig huizen. Vanwege de moeilijke bereikbaarheid en de slechte waterwinning is opgeschaald naar een grote brand.



Brandweerlieden zijn bezig met het maken van zogenoemde 'stoplijnen' om het vuur in te dammen. De brandweer heeft drie tankautospuiten, drie watertanks en een waterbuffer ingezet.