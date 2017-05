Vader Rick over hoe hij OG3NE beschermt: 'Contract in Amerika geweigerd'

KIEV - Rick Vol staat op het dakterras van het Premier Palace Hotel in Kiev liefdevol naar zijn dochters Lisa, Amy en Shelley te kijken. "Trotser kun je, denk ik, niet als ouder zijn’’, zegt hij. Rick is niet alleen trots op het feit dat zijn meiden als OG3NE Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Hij vindt het ook machtig mooi hoe zijn dochters als mens zijn en hoe ze met de zware situatie waarin de familie zit, omgaan.

Ricks vrouw, Isolde, is ernstig ziek. Ze heeft botkanker. Daar is ze voor behandeld, maar de tumoren zijn terug. "Het geeft een slecht toekomstbeeld", vertelt Rick, "want bepaalde plekken zijn niet meer te behandelen. Andere wel." Daarom gaat Isolde direct na ‘Kiev’ een traject in om die te behandelen. "Hoe ze daar uitkomt, moeten we maar zien, want ze gaat er heel zwak in."



Toch staat er geen sombere man op het dakterras van het hotel in Kiev. Rick Vol weet dat er altijd positieve kanten aan een verhaal zitten. Ook bij zoiets als wat het gezin nu doormaakt."’Door Lisa werd gezegd: ‘Het is zo naar dat we met dit gevoel hierheen gaan’. Ik zei: ’Nee, mama, ís de reden dat we hier naartoe gaan'. Om op een groot podium te staan met de boodschap: mensen geef om elkaar, steun elkaar, we denken aan mensen die dit ook moeten doormaken. Dat is eigenlijk alleen maar een mooie boodschap.’’





‘Lights and Shadows’ is namelijk geïnspireerd op de moeilijke situatie die het gezin doormaakt. Rick schreef het samen met Shelleys vriend Rory. ‘’Wat wij zelf meemaken, geeft ons ook een klein beetje het recht er over te praten.’’Volgens Rick kom je, als je in het ziekenhuis ligt, een beetje buiten de maatschappij te staan. "Dan is het fijn als er mensen zijn die je steunen, je erdoorheen trekken. Daar is dit liedje voor bedoeld. In de mooie lichtmomenten van het leven zijn er altijd schaduwpartijen en daar moet je doorheen.’’Alleen in ziekenhuizen en met zorgen leven, is ook niet goed voor een mens, vindt Rick. "Je hebt gewoon heel hard mooie momenten nodig. Momenten dat je als mens nog echt het leven voelt."Rick straalt die energie en kracht ook uit. Opgewekt zit hij achter de schermen bij de verschillende ‘mediamomenten’ van zijn dochters. Meestal met een pet met #TEAMOG3NE erop. Het is ook echt een team, de familie Vol. De vijf gezinsleden zijn de solide kern van OG3NE.Het is trouwens niet zo dat Rick en Isolde hun dochters gepusht hebben de muziekwereld in te gaan. In tegendeel zelfs. Ze wilden hun kinderen er eigenlijk voor afschermen. De ouders Vol hebben zelf veel gedaan in de muziek en dans en kennen het wereldje. Toch konden ze hun dochters niet tegenhouden. "Die meiden wilden op een gegeven moment graag aan iets meedoen, een soundmixshow in het dorp. Dat wonnen ze glansrijk.’’Zingen hebben de Fijnaartse zussen altijd leuk gevonden. "Toen ze baby waren, in de box, stonden ze al liedjes mee te zingen van de reclame. Vooral Lisa was daar heel snel mee. Toen dacht ik: ‘Ze zijn sowieso heel muzikaal.’ Van kleuteraf ging het al echt op de beat."Rond hun achtste, negende viel het zangtalent echt op. Toen begonnen ze al een beetje met dat echoing, de techniek waarbij de zussen om beurten een woord zingen. Zaterdag tijdens de persconferentie gaven de zussen daar nog een voorbeeld van. Toen met een nummer van Ed Sheeran.Volgens vader Rick deden ze dat ook als de familie Vol op vakantie ging. ‘’Op de achterbank van de auto zaten ze echt woordjes te wisselen. Ik vond dat echt gaaf. Ze zaten gewoon uren te zingen. Die stemming in de auto, was echt heerlijk!’’De beslissing om er echt vol voor te gaan, maakten Lisa, Amy en Shelley zelf. Rick en Isolde bleven er wel nauw bij betrokken. "Bij het Junior Songfestival zagen mensen wat een talenten het zijn. Het enige dat je dan als ouder nog hoeft te doen, is goed opletten. Dat de muziek dan niet aan de haal gaat met je kinderen.’’Want er lopen nogal wat foute types rond in de muziekwereld. "We hadden een prachtig contract gekregen iemand in Amerika die bijvoorbeeld ook dingen voor P!nk doet. Die wilden de meiden heel graag naar Amerika hebben. Dat was eigenlijk al in kannen en kruiken en toen hebben wij gezegd dat we het niet doen."Isolde en Rick wilden het hun kinderen niet aandoen. "Er zijn legio voorbeelden van kinderen die in hun pubertijd zoiets ondergaan en niet goed terecht komen. Het is een hele rare industrie waar extremen zijn. Je moet omgaan met beroemdheid. Zie dan nog maar eens een kind een normaal leven te geven. Wij wilden dat onze kinderen naar school zouden gaan met een broodtrommeltje en dat stadium gewoon zouden doorlopen.’’ De zussen waren het in eerste instantie niet eens met hun ouders. ‘’Maar achteraf zijn ze ons er heel dankbaar voor.’’Nu staan Lisa, Amy en Shelley op het Eurovisie Songfestival. Isolde is vanwege de slechte gezondheid in Fijnaart gebleven, Rick is met de meiden mee naar Oekraïne gekomen. Hij denkt dat hij die drie minuten dat zijn dochters optreden, emotioneel gaat beleven. Het liedje is als een blijvend monument voor zijn vrouw. Eigenlijk vindt Rick dat het hele leven daarop gericht moet zijn. "Als je het leven gaat pakken, pak het dan ieder moment. Maak het tot een herinnering of gedachte waar je iets aan hebt. Een hele dag dat niet doen, is een dag niet geleefd."