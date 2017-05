Heracles Almelo strikt aanvoerder FC Eindhoven en Bart van Hintum

EINDHOVEN - FC Eindhoven ziet Dario van den Buijs vertrekken naar de Eredivisie. De 21-jarige Belgische verdediger maakt de overstap naar Heracles Almelo, dat ook Ossenaar Bart van Hintum vastlegde.

Van den Buijs maakte in 2015 de overstap van Club Brugge en groeide al snel uit tot steunpilaar. Vorig jaar werd hij zelfs aanvoerder. De Belg maakte indruk met tien assists en negen doelpunten.



In het hart

"Ik wil iedereen bedanken. Van jong tot oud, van klein tot groot. Ik ben hier vanaf het begin goed opgevangen. In twee jaar heb ik heel veel geleerd. Daarnaast hebben de supporters mij altijd gesteund, ook in de mindere fases. FC Eindhoven zit voor altijd in mijn hart!”, zegt Van den Buijs op de clubwebsite van FC Eindhoven.



Technisch manager Harm van Veldhoven: “Wij willen Dario bedanken voor zijn geweldige inzet. Dario paste perfect in de filosofie van FC Eindhoven. Jonge talenten die willen investeren in zichzelf om vervolgens een stap hogerop te kunnen zetten. FC Eindhoven is trots dat hij volgend jaar actief is op het hoogste niveau.”



Van Hintum

Ook Bart van Hintum speelt komend seizoen in het zwart-wit. De 30-jarige Ossenaar wordt overgenomen van het Turkse Gaziantepspor.



“We spelen met deze twee spelers in op de toekomst”, aldus Nico-Jan Hoogma, algemeen directeur van Heracles. "Zowel Bart als Dario zijn uitstekende spelers voor ons en bovendien is ons uit de gesprekken gebleken dat ze ook over een goed karakter beschikken. Bart heeft reeds veel ervaring op het allerhoogste niveau. Dario is in de Jupiler League een zeer talentvolle speler gebleken. Op meerdere gebieden aanwinsten voor onze club dus."