Rotterdammer met apenmasker bekent overval op pizzakoerier in Tilburg

TILBURG - Een 18-jarige Rotterdammer heeft bekend dat hij in november een pizzabezorger in Tilburg heeft overvallen. De man droeg tijdens de overval een apenmasker en dreigde met een imitatie uzi.

De 23-jarige maaltijdbezorger moest op 22 november kort voor middernacht een bestelling afgeven in de Philips Vingboonsstraat. Plotseling stond een grote man voor hem.



Vuurwapen

De dader had een zwart trainingspak aan en had zijn gezicht bedekt met het dierenmasker. Onder bedreiging van een nepvuurwapen moest het slachtoffer zijn geld, de bestelling en zijn mobiele telefoon afgeven.



Vervolgens ging de overvaller er met de buit lopend vandoor De pizzakoerier raakte niet gewond, maar was wel hevig geschrokken.



Gevangenis

Onderzoek van de recherche leidde naar de Rotterdammer. Hij is aangehouden in de gevangenis waar hij al vast zat voor een overvalpoging in Rotterdam.