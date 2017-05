Willem II haalt rechtsback Fernando Lewis

TILBURG - Willem II heeft de selectie versterkt met Fernando Lewis. De 24-jarige rechtsback komt van AZ en tekende dinsdag een driejarig contract.

Lewis doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar maakte zijn Eredivisiedebuut in het shirt van de AZ. Mede door een zware hamstringblessure kwam Lewis bij de Alkmaarders weinig aan spelen toe.



“Nadat ik hersteld was, kreeg ik weinig speelminuten. Ik vind dat ik bij het tweede elftal toch een goed seizoen gedraaid heb. En nadat in maart duidelijk werd dat mijn contract niet werd verlengd, hebben verschillende clubs zich gemeld. Van die clubs was mijn gevoel bij Willem II na enkele gesprekken het beste.”



Aanvallende back

Tijdens de gesprekken met technisch manager Joris Mathijsen en trainer Erwin van de Looi kreeg Lewis te horen in het profiel te passen van de beoogde speelwijze. “Ik ben een rechtsback met een aanvallend aspect en kan me daarom goed vinden in de visie van de technische staf van de club.”