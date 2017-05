N264 in beide richtingen dicht door gaslek

HAPS - De N264 tussen Uden en Gennep is dinsdagmiddag in beide richtingen dicht door een gaslek. Ook de afrit naar de A73 richting Haps is daardoor in beide richtingen dicht. Er is volgens de politie geen sprake van explosiegevaar.

Het gaslek onstond door wegwerkzaamheden. Volgens omstanders is het gaslek op tientallen meters afstand te ruiken. Bij graafwerkzaamheden is een hoofdleiding geraakt.De politie bevestigt dat er een gebied van zo'n honderd meter is ontruimd. Binnen dit gebied liggen enkele bedrijven, maar er is geen sprake van woningen die moeten worden ontruimd.Verkeer op de provinciale weg ter hoogte van Haps tussen Uden en Gennep wordt omgeleid via Cuijk. Volgens een woordvoerder van de provincie gaat het nog enkele uren duren.

Monteurs van Enexis zijn bezig met herstelwerkzaamheden. Volgens een woordvoerder moeten deze dinsdagavond rond halfacht nog klaar zijn. In Haps zit er niemand zonder gas door het lek. De verwachting is dat dat zo blijft, aldus Enexis.