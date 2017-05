Burgemeester veroordeelt gedrag supporters FC Den Bosch, maatregelen nodig na gooien vuurwerk

DEN BOSCH - Burgemeester Rombouts van Den Bosch veroordeelt het gedrag van supporters vrijdag bij de wedstrijd FC Den Bosch – FC Dordrecht. Hij noemt het gedrag 'onaanvaardbaar'. Onder meer een ballenjongen kreeg tijdens de wedstrijd zwaar vuurwerk naar zich toegegooid. Volgens de gemeente volgen er maatregelen. Wat deze inhouden, is nog niet duidelijk.

De burgemeester heeft maandagmiddag samen met de politie en de officier van justitie 'een stevig gesprek gevoerd' met een deel van het bestuur en de directie van de voetbalclub. Met hen is afgesproken om op korte termijn te maatregelen te nemen om deze groep supporters aan te pakken.Deze aanpak moet leiden tot een veilige situatie in en buiten het stadion. De precieze maatregelen zijn volgens een woordvoerder van de gemeente nog niet bekend.De politie laat dinsdagmiddag weten dat het onderzoek naar de ongeregeldheden nog in volle gang is. Om de daders te pakken, bekijkt de recherche onder meer camerabeelden. Ook vraagt de politie mensen die meer weten nadrukkelijk zich te melden. Getuigen die vrijdagavond binnen en buiten het stadion met hun telefoon opnamen hebben gemaakt kunnen deze op een speciale pagina met de politie delen

"We zijn ervan overtuigd dat er mensen zijn die precies weten wie er verantwoordelijk is geweest voor het gepleegde geweld, ook al had een deel van de supporters hun gezicht bedekt", laat ze weten.

Confrontatie voorkomen

De politie geeft aan nadrukkelijk op zoek te zijn naar degene die zwaar vuurwerk gooide in de richting van een ballenjongen.



Voor, tijdens en na de wedstrijd waren er in en rond het stadion van FC Den Bosch veel problemen. Samen met de stewards kon de politie een confrontatie tussen supporters van FC Den Bosch en FC Dordrecht voorkomen.

De wedstrijd werd regelmatig verstoord omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Ook werden fakkels ontstoken die voor veel rook zorgden. Ook na de wedstrijd waren er veel agenten nodig om te voorkomen dat harde kern supporters van Den Bosch en Luik de confrontatie zochten met de vertrekkende supporters van FC Dordrecht.

Bekogeld met met kliko's

De politie werd daarbij bedreigd en met kliko’s en terrasstoelen bekogeld. Drie politieauto’s werden beschadigd. Omdat er ook supporters uit Luik betrokken waren bij de ongeregeldheden wordt er in het onderzoek samengewerkt met de Belgische politie.