Giro: Steven Kruijswijk finisht in kopgroep ondanks valpartij

ETNA - Wielrenner Steven Kruijswijk is in de vierde etappe van de Giro d’Italia ten val gekomen. De wielrenner uit Den Bosch kwam in de bergetappe naar de Etna desondanks in de groep met favorieten over de streep.

De valpartij gebeurde ruim 16 kilometer voor de finish toen aan kop van het peloton een aantal renners een verkeerde afslag nam. Kruijswijk kwam daarbij in botsing met een collega en viel. Hij kon zijn koers wel meteen hervatten.



Kruijswijk was in goed Nederlands gezelschap aan de meet; ook Dumoulin en Mollema zaten van voor. De ritzege ging naar de Sloveense renner Jan Polanc.