Villa van afvalkoning Van Gansewinkel in Budel eindelijk verkocht [FOTO'S]

BUDEL - Afvalkoning Leo van Gansewinkel heeft zijn immense villa langs de A2 eindelijk verkocht. Dat bevestigt de Rotterdamse makelaar. Het enorme landgoed in Budel stond al twee jaar te koop.

Volgens Quotenet is het megalandgoed verkocht aan een Turkse projectontwikkelaar voor €3,25 miljoen euro, maar dat kan de makelaar niet bevestigen.



Krantenadvertentie

In 2015 zette Van Gansewinkel het paleis te koop via een krantenadvertentie. Zonder succes. Hij vroeg toen trouwens een bedrag van vijf miljoen euro. Een jaar eerder deed de FIOD nog een inval in de villa in het kader van een onderzoek naar belastingfraude.



De makelaar noemt de verkochte woning een ‘exceptioneel landgoed’. Maar wat krijgt de koper van de miljoenenvilla eigenlijk voor zijn geld? Komt ie: meer dan 2000 vierkante meter vloeroppervlak en ruim tien hectare eigen grond, een binnenzwembad, een lift, een wijnkelder, een vrijstaand guesthouse en een enorme tuin met verschillende waterpartijen en fonteinen.



Geld genoeg

Veel verlies zal Leo van Gansewinkel niet lijden door de verkoop. Hij heeft een geschat vermogen van zo'n 420 miljoen euro volgens Quote.