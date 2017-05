Stoepkrijten in Breda verboden? Welnee, de gemeente heeft zelfs een wedstijd uitgeschreven

BREDA - De gemeente Breda vindt het prachtig als kinderen er stevig op los stoepkrijten in de stad en heeft dinsdag zelfs een heuse wedstrijd uitgeschreven. Alle stoepkrijters worden opgeroepen een foto van hun kunstwerkje te maken en die met hashtag #stoepkrijtbreda te delen op de social media-pagina's van de gemeente. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt.

Met deze ludieke actie reageert de gemeente op de schriftelijke vragen die de lokale afdeling van GroenLinks over een 'stoepkrijtverbod' heeft gesteld.



'Verboden'

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat namelijk dat het verboden is om ‘zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende [...] met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen’.



ZIE OOK: GroenLinks Breda windt zich op over 'stoepkrijtverbod'



GroenLinks trok aan de bel nadat andere steden in Nederland het woord 'krijt' uit de APV haalden. "Toen bleek dat het woord ook in de verordening van Breda stond, hebben we vragen gesteld", aldus Raadslid Jos Koniuszek.



Prijs

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er in Breda nog nooit iemand is beboet voor stoepkrijten. Er is ook geen sprake van een stoepkrijtverbod. En vanaf deze week kunnen de 'tegelkunstenaars' in Breda er zelf een mooi cadeautje aan overhouden als ze hun foto delen op Facebook, Twitter of Instagram.