ME ontruimt kraakvilla 'van Igor', zeven mensen opgepakt

TILBURG - De Mobiele Eenheid (ME) is dinsdag bezig met de ontruiming van een villa aan de Dongenseweg in Tilburg. In het pand wonen meerdere krakers en die moeten weg, omdat de gemeente de villa wil slopen. De krakers zijn het er niet mee eens en weigerden te vertrekken. Er zijn zeven mensen aangehouden.

DE ME is nog steeds bezig met de ontruiming. Er zitten nog twee mensen in het pand.



De politie en gemeente zijn sinds dinsdagochtend al bezig met de actie. De ME kwam later ook om de krakers het pand uit te werken. Ook vloog er een politiehelikopter over het gebied, vermoedelijk om te ontruiming te coördineren.Niet alle krakers gaven zich zomaar gewonnen. Een aantal zat in een verhoogde stellage met een brandweerslang. Ook werden er ruimtes gebarricadeerd en zaten bewoners vermoedelijk vastgeketend aan het beton.In totaal woonden er elf mensen in de villa. Een van hen is Igor van Hest. Hij verbleef al elf jaar in de woning. Hij is inmiddels opgepakt, nadat hij weigerde het pand te verlaten. Hij heeft sinds 2006 een antikraakcontract met de gemeente en vindt dat Tilburg te snel overgaat tot de sloop van de villa.De politie heeft rond één uur de eerste kraker gearresteerd. Hij was over de hekken geklommen om zijn auto te verplaatsen en werd even later in de boeien geslagen.