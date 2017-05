Politie krijgt één tip over mishandeling door kopschopper in Tilburg

TILBURG - De politie heeft na de uitzending van opsporingsprogramma Bureau Brabant één tip binnengekregen over de ernstige mishandeling van een 24-jarige man op carnavalsvrijdag op het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Een onbekende man schopte het slachtoffer toen twee keer hard in het gezicht. De recherche onderzoekt de nieuwe informatie.

Het slachtoffer liep door de mishandeling een gebroken neusschot, een gebroken tand en een hersenschudding op. De man is naar het ziekenhuis gebracht.



Schoppartij

Waarom het slachtoffer op de relatief rustige vrijdag werd mishandeld, is niet bekend. Van de dader ontbreekt ieder spoor. Daarom werd besloten om de heftige camerabeelden van de schoppartij vrij te geven.