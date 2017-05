Rico Verhoeven wordt voor de derde keer vader: 'I hit the bullseye again'

HALSTEREN - Rico Verhoeven wordt voor de derde keer vader. Dat maakte de kickbokser dinsdag via een filmpje op Twitter bekend. Het kindje wordt in september verwacht.

Rico heeft zijn vrouw dus in december bezwangerd. Misschien wel vlak na het gevecht met Badr Hari.



In de video op Twitter vertelt Verhoeven openhartig dat het na twee weken proberen al raak was. 'Bullseye!', zegt hij daarover.



Rico Verhoeven en zijn vrouw Jacky hebben al twee dochtertjes: Mikayla en Jazlynn. Of het stel dit keer een jongen of meisje verwacht, is nog niet bekend.