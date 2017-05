Wie wint de mysterieuze geldprijs van de Postcode Loterij in Rosmalen?

ROSMALEN - Het was even schrikken voor bewoners van de Weidestraat in Rosmalen. Daar stond dinsdagavond ineens een enorme cheque van de Nationale Postcode Loterij. Daarop prijkt de postcode 5241. Wie hier woont, heeft dus geluk! Hoeveel geluk precies, horen de winnaars woensdag pas.

Op postcode 5241 CC is een prijs gevallen in de apriltrekking van de Postcode Loterij. Woensdagmiddag om twee uur maakt de loterij meer bekend. Deelnemers uit de winnende postcode wordt gevraagd om op dit tijdstip naar de cheque toe te komen.



Flinke prijs?

Hoe hoog de prijs is, is nog niet bekend. Een woordvoerder licht wel alvast een tipje van de sluiter op: Het zou wel eens om een flinke geldprijs kunnen gaan...