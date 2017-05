Dit keer draait alles om vrouwen in Booming Brabant

EINDHOVEN - Een stevige waterkerende damwand slaan, de ontwikkeling van de chip van de toekomst, kinderen stap voor stap leren een website te maken en de ontwikkeling van een ‘slimme slip’. Deze onderwerpen komen aanstaande donderdag ter sprake in het tv-programma Booming Brabant. En het is ladies day; want in elk onderdeel van het programma spelen een of meerdere vrouwen de hoofdrol.

Jessica Eijgelsheim en Sharina Kiesebrink uit Breda zijn de drijvende krachten achter de start-up Code Qube. Het bedrijf leert kinderen vanaf 8 jaar stap voor stap hun eigen website te bouwen. Op 52 scholen maakten al ruim 1300 leerlingen hun eigen website met behulp van de Code Qube.



Hoe sla je een stevige waterkerende damwand? Laat dat maar aan de Hoffmann Group uit Beek en Donk. Onder leiding van directeur Winny Hoffmann ontwikkelde het bedrijf een innovatieve methode om zo’n wand op een snelle en stevige manier te bouwen. Verslaggever Hannelore Struijs trok samen met Winny Hoffmann de laarzen aan bezocht de bouwplaats.In de studio zijn Clara Otero Perez en Eline van Uden te gast. Perez is hoofd System Innovations bij NXP en verantwoordelijk voor de chips van de toekomst. Wat zijn de mogelijkheden van deze nieuwe generatie chips? Aan tafel kijkt werpt ze in blik in de toekomst.De tweede gast is Eline van Uden, productmanager bij LifeSense Group. Het bedrijf ontwikkelde Carin: een fraai slipje, chip en een app ineen. Deze drie componenten samen beschermen vrouwen tegen ongewild urineverlies. Van Uden licht deze geslaagde combinatie van techniek en design toe.