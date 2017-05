Rode neusbeer uit boom gelokt met bananen en appels

SINT-OEDENRODE - Geen poesje in een boom dat gered moet worden, maar een neusbeer. Geen alledaagse melding dinsdagmiddag in Sint-Oedenrode. Het exotische dier zat in een flinke boom aan de Leunestraat. De brandweer, dierenambulance en een verdovingsspecialist moesten er uiteindelijk aan te pas komen om het diertje eruit te krijgen.

Dierenambulance Hokazo werd als eerste ingeschakeld. Medewerkers probeerden het beestje te vangen, maar dit lukte niet. Na meerdere pogingen besloten ze de brandweer te bellen. Maar ook die had geen succes. De hoogwerker van de brandweer had technische problemen en kon er niet bij.

De hulpdiensten besloten het dier even met rust te laten, maar lieten wel wat bananen en appels achter. En dit werkte. De neusbeer kwam uiteindelijk zelf uit de boom. “Een omstander was bij hem gebleven en heeft ons meteen gebeld”, vertelt een medewerker van de dierenambulance.



Verdoofd en gevangen

“We hebben flink achter hem aan moeten rennen, maar hebben hem uiteindelijk kunnen vangen.” Een specialist heeft het diertje verdoofd. “Het diertje is er heel erg goed aan toe. Hij heeft een roesje gekregen om te slapen. De neusbeer heeft niet geleden.”



Het dier is naar Stichting Aap gebracht. Waar de neusbeer vandaan komt, is niet bekend. Neusberen mogen sinds 2015 niet meer als huisdier worden gehouden. Toch denkt de medewerker van de dierenambulance wel dat het beestje van een particuliere eigenaar is. “Een dierentuin had wel gemeld dat de neusbeer was ontsnapt en ons bijvoorbeeld ingeschakeld.”



Al eerder gespot

Het was trouwens niet de eerste keer dat het dier gespot werd in Sint-Oedenrode. De neusbeer liet zich vorige week en dinsdagavond ook al zien. Toen lukte het niet om hem te vangen.