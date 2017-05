Hockeyvrouwen Oranje-Rood klaar voor play-offs: 'Dubbel mooi dat Den Bosch de tegenstander is'

GEMONDE - De reguliere competitie in de Hoofdklasse zit erop en dus maken de vier overgebleven vrouwenhockeyploegen zich op voor de play-offs. Aanstaande zondag is meteen de eerste Brabantse derby. En is de naam van HC Den Bosch bij elke competitiestart al ingevuld; voor de vrouwen van Oranje-Rood uit Eindhoven is het een primeur. ‘Het is dubbel mooi dat Den Bosch de tegenstander is.’

De provinciestrijd tussen Den Bosch en Oranje-Rood is ook een krachtmeting tussen de twee topscorers van het seizoen. Met aan Bossche zijde de 31-jarige routinier Maartje Paumen (23 treffers) en bij de Eindhovense tegenstander haar pas 17-jarige uitdaagster Yibbi Jansen (20 goals) uit Gemonde.



Vooral voor Jansen is het een speciaal duel. De dochter van hockeylegende Ronald Jansen debuteerde op 15-jarige leeftijd bij Den Bosch, werd er landskampioen en beschouwt Paumen als haar voorbeeld. Maar waar het dan misschien logisch lijkt om in de provinciehoofdstad te blijven en alle kneepjes van Paumen te leren, bewandelt Jansen een ander pad. Ze vertrekt en maakt de overstap naar Oranje-Rood, de fusieclub in Eindhoven van Oranje-Zwart en EMHC.“Ik ben jong, kan me nu ontwikkelen en moet dus veel spelen. Ik speelde bij Den Bosch achterin, maar ben een middenvelder. Dat wacht ik liever niet af en bij Oranje-Rood kon het wel”, verduidelijkt ze die keuze. “Dat was best een gewaagde keuze, maar het tekent me. Het zit in mijn karakter.”Het past ook precies in het plaatje van Toon Siepman, de coach van Oranje-Rood. De strafcornergoeroe vroeg zich in 2015 in een open brief onder meer openlijk af waarom Nederlandse hockeytalenten wordt aangeraden om naar de traditionele topvier te gaan om te groeien, in plaats van beter te worden en leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen bij een middenmoter. Anderhalf jaar later is het hem gelukt dat kunstje te flikken en de traditionele hegemonie (Den Bosch, Amsterdam, SCHC en Laren) te doorbreken. “Het is héél bijzonder dat we dat bereikt hebben”, aldus Jansen. “Echt supermooi. En het is dubbel mooi voor mij dat Den Bosch in de halve finales de tegenstander is.”De Eindhovense ploeg kan tegen het grote Den Bosch frank en vrij spelen. Respect voor haar oude ploeg heeft Jansen zeker, angst allerminst. “Het mooie aan de play-offs is dat iedereen weer op nul begint en dus hebben wij ook een goede kans. Den Bosch heeft de favorietenrol en de grote namen, maar gaan er absoluut in om verder te komen.”Hoewel ze met het behalen van de play-offs haar persoonlijke doel al haalde, blijft het Nederlands elftal Jansens grote droom. “Het zou heel mooi zijn als dat op mijn pad komt. Om het dan over 15 jaar beter te hebben gedaan dan mijn vader? Ik praat veel met papa over hockey en mijn ouders komen altijd kijken, maar op die manier ben ik er niet mee bezig. Hij vindt het vooral belangrijk dat ik mijn best doe”, aldus Jansen. Om vervolgens grinnikend af te sluiten: “Maar meer dan zijn twee olympische titels en een WK zou heel leuk zijn, ja.”