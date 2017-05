Geen referendum over windmolens op de Rietvelden: 'We worden totaal genegeerd!'

DEN BOSCH - Er komt geen referendum over vier windturbines op de Rietvelden in Den Bosch. De bouw van de molens gaat gewoon door. Dat besluit heeft de gemeenteraad van Den Bosch dinsdagavond genomen. Zo’n 1000 inwoners van onder andere Engelen wilde een referendum. Ze hoopten zo de bouw van de windmolens tegen te kunnen houden.

Het zijn vooral teleurgestelde en boze gezichten op de publieke tribune na de raadsvergadering. De inwoners van Engelen hadden hoop. Ze hadden namelijk meer dan genoeg handtekeningen verzameld voor een inleidend verzoek voor een referendum. Ze hadden er 350 nodig en haalden er ruim 1000 op. “Dat kunnen ze toch niet zomaar opzij schuiven,” dacht de initiatiefnemer Peter van Cuijk voor de raadsvergadering.



Geen referendum

Maar de gemeenteraad zag het referendum niet zitten. Het meest gehoorde argument was dat de beslissing om voor de bouw van de windmolens al in 2014 was genomen. Het besluit dinsdagavond zou alleen maar gaan over de precieze locatie. Reden genoeg voor het grootste deel van de gemeenteraad om het volk zich niet uit te laten spreken in een referendum.



“Ik ben er heel erg boos over, “ aldus een vrouw. “We voelen ons totaal niet gehoord. Ons is nooit oets gevraagd. Wij dachten met het referendum nog iets van ons te kunnen laten horen, maar ons wordt gewoon de mond gesnoerd.”Ook de Peter van Cuijk heeft geen goed woord over voor het besluit van de gemeenteraad. “Je ziet hoe het er in de politiek aan toegaat. Ik ben zeer teleurgesteld in de politiek. Er zijn meer dan 1000 mensen die op een officiële manier een handtekening hebben ingediend om een stem te krijgen in het proces. En we worden totaal genegeerd.”De gemeenteraad stemde in met de komst van de windmolens, maar het is nog lang niet zeker dat ze komen. Van Cuijk: “Wij geven niet op en gaan procederen. We gaan door tot aan de Raad van state, dat is zeker.De windmolens zijn een initiatief van de bedrijven op het nabijgelegen industrieterrein De Rietvelden en worden hoger dan de Sint Jan, namelijk zo'n 186 meter. En dat zien de inwoners van het dorp niet zitten. Ze zijn bang voor geluidsoverlast en overlast van de slagschaduw van de apparaten. De gemeente zegde eerder al toe dat de molens aan strenge voorwaarden moeten voldoen