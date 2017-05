Drugsafval opruimen in Brabant, wat kost dat eigenlijk?

RUCPHEN - Brabant is al een aantal jaren koploper in het aantal drugsdumpingen. Gemeenten zijn het zat en trekken al geruime tijd aan de bel bij de regering. Maar wat kost het eigenlijk om al dat drugsafval op te ruimen? De gemeente Rucphen wilde dat ook wel eens weten en zocht het uit.

Het plaatselijke CDA had schriftelijke vragen gesteld over het onderwerp en kreeg dinsdag antwoorden van het college van B en W van Ruchpen. De gemeente laat weten dat het opruimen van hennepafval gemiddeld 250 euro per keer kost. Bij synthetische drugs ligt het op ongeveer 4000 euro.



De partij wilde niet alleen weten wat het kost om het drugsafval op te ruimen, maar ook hoe vaak het gedaan moet worden. In de gemeente ligt gemiddeld iedere twee weken ergens drugsafval, blijkt uit cijfers van 2016 en het eerste kwartaal van 2017.



Vooral zakken met hennep

In Ruchpen worden voornamelijk afvalzakken met hennepresten gevonden. Ook de apparatuur uit kwekerijen, zoals lampen en filters, worden vaak gedumpt. De gemeente is in 2016 en 2017 twee keer in actie gekomen om synthetische drugs op te ruimen. Vorig jaar ging het om zo’n 40 vaten vol afval van een drugslaboratorium. In de afgelopen maanden werden er al een keer 55 vaten aangetroffen.