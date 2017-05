Grootschalige verkeerscontrole: 14 auto's afgevoerd en 110.000 euro geïnd

HELVOIRT - Het verkeersteam van de politie Oost-Brabant heeft dinsdag 37 voertuigen in beslag genomen en 110.000 euro aan openstaande belastingen geïnd bij een grootschalige verkeerscontrole op de N65 bij Helvoirt. In totaal zijn er 14 auto’s daadwerkelijk afgevoerd, omdat de eigenaren de openstaande belastingschuld niet konden betalen.

Het verkeersteam heeft ook nog 53 andere zaken afgehandeld. Er werden bekeuringen uitgedeeld voor onder meer rijden zonder rijbewijs en niet handsfree-bellen. Ook werd er een openstaande boete van ruim 1200 euro geïnd. De eigenaar kon zo voorkomen dat zijn rijbewijs in beslag werd genomen.



Actie van 7,5 uur

De verkeerscontrole duurde ongeveer 7,5 uur. Er werden in totaal 13000 voertuigen gescand. De politie werkte bij de actie samen met de Belastingdienst.



Ook het team Bijzondere Verkeerswetgeving was bij de controle aanwezig. Medewerkers daarvan betrapten mensen op het niet hebben van de juiste vergunning, overbelading en een niet goed gezekerde lading met een graafmachine en shovel.