Weer auto in vlammen op in Tilburg

TILBURG - Een auto die geparkeerd stond aan de Oldenzaalsingel in Tilburg is dinsdagnacht uitgebrand. De brand ontstond rond half een ’s nachts. Het is voor de vijftiende keer in afgelopen tijd dat er een auto in vlammen opgaat.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar volgens een getuige wordt er aan brandstichting gedacht. Van het voertuig is weinig over.

ZIE OOK: In één week zeven auto's in brand, politie Tilburg vermoedt opzet



Meerdere autobranden

De afgelopen weken zijn in Tilburg al veertien auto's in vlammen opgegaan in uiteenlopende wijken. Zo waren er autobranden in de Griegstraat, Gabardinestraat, Nautilusstraat, Havendijk, Hopweg, Goeman Borgesiusstraat, aan het Rozemarijnhof, op de Transvaalstraat, Jan Backstraat, Kruisvaardersstraat, Vendeliersstraat, Lange Nieuwstraat en de Leimuidenstraat.