PSV krijgt nog twee meldingen van seksueel misbruik

EINDHOVEN - Bij voetbalclub PSV en de Volkskrant hebben zich twee nieuwe slachtoffers gemeld die zeggen te zijn misbruikt op de club. Het gaat om een jeugdspeler uit de jaren zeventig en een jeugdspeler uit de jaren tachtig.

Een van de mannen, die van zijn tiende tot zijn zestiende bij PSV speelde, vertelt in de Volkskrant tot in detail over de aanranding door zijn trainer, die zou hebben plaatsgevonden in het bad van het eerste elftal.

Gesprek

PSV gaat beide slachtoffers voorstellen een gesprek te hebben met de vertrouwenspersoon van de club. "Dit is heel vervelend, in de eerste plaats voor de slachtoffers", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands.



"We gaan de mannen uitnodigen zodat ze hun verhaal kwijt kunnen. We gaan ze hulp aanbieden om dit trauma te verwerken."



Zaterdag deed een oud-speler van PSV voor het eerst een boekje open over misbruik bij de Eindhovense club. Ook een voormalig jeugdspeler van Vitesse uit Arnhem deed zijn verhaal.