Brandende vrachtwagen op A67 bij Hapert geblust

HAPERT - Een brandende vrachtwagen zorgde woensdagmorgen voor problemen op de A67. De snelweg was tussen Hapert en de Belgische grens dicht. Inmiddels is één rijstrook weer open.

De brand is geblust. Het verkeer richting Eindhoven werd enige tijd omgeleid via de E19, A16 en A58. De omleiding is weer ingetrokken.



Ook op de A2 tussen Weert-Noord en Valkenswaard waren ook problemen. Door een ongeval met drie auto’s stond er rond negen uur een file van tien kilometer. De file is weer opgelost.