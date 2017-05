La Marquise is nét niet de beste Bed & Breakfast van Nederland, maar wel van Brabant

BUDEL - Vol spanning zat Nicole Broers woensdagochtend te wachten op het telefoontje. Zou haar Bed & Breakfast, La Marquise in Budel, de beste B&B van Nederland worden?

Het antwoord is helaas net niet wat ze hoopten. La Marquise werd derde. “Meedoen is natuurlijk nog steeds belangrijker dan winnen, maar als je dan eenmaal genomineerd bent hóóp je natuurlijk wel echt dat je wint”, zegt Nicole tegen Omroep Brabant. “Maar we zijn en blijven natuurlijk de beste van Brabant."



“Je doet je best en je hoopt dat je de beste blijkt”, vertelt ze. “En we zitten bij de beste drie. Er zijn zesduizend B&B’s in Nederland dus het is al geweldig dat we genomineerd waren. We zijn heel erg blij.”



“Van Bed & Breakfast Nederland hebben we een lekker taartje gekregen om mee te ontbijten, dus dat gaan we nu doen.” Door de spanning was dat er vanochtend niet van gekomen.



Volgend jaar weer een kans. “Wij voelen ons natuurlijk gewoon de beste. Volgend jaar gaan we tegengas geven, dan wagen we gewoon weer een kansje.” De winnaar is Bed & Breakfast Logement No5 uit Assen.