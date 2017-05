EK mountainbike niet in Turkije: Nederland doet nu wel mee

EINDHOVEN - Nederland doet toch mee aan de Europese kampioenschappen mountainbike. De Europese wielerbond heeft namelijk besloten het evenement te verplaatsen naar Italië. Aanvankelijk zouden de EK eind juli in Turkije worden gehouden.

De Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) zat hier niet op te wachten. Bondscoach Gerben de Knegt uit Goirle is blij met de deelname aan het EK, waar in het verleden een aantal Brabantse coureurs in de prijzen viel.



'Verstandige beslissing'

“Het is een verstandige beslissing om het toernooi te verplaatsen naar Italië. Daarnaast vind ik het een primaire taak van een bond om deel te nemen aan een kampioenschap", aldus De Knegt. "Ik ben blij dat we nu toch meedoen. Ik verwacht met een sterke selectie af te kunnen reizen, waarbij we in verschillende categorieën strijden voor medailles en klasseringen in de top tien. Begin juni maak ik de selectie bekend.”



'Niet veilig genoeg'

Nederland had net als Duitsland en Zwitserland in eerste instantie besloten om niet af te reizen naar het EK. Turkije werd niet veilig genoeg geacht.



De wedstrijden worden nu gehouden in het Italiaanse Darfo Boario Terme.