Drankrijder twee jaar cel in voor dodelijk ongeluk

BREDA - Twee jaar celstraf en een rijontzegging van vier jaar. Dat is de straf die een 38-jarige man uit Breda woensdag in hoger beroep kreeg voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval.

De man stapte op 21 september 2013 met vier keer te veel alcohol in zijn bloed achter het stuur. Naast hem zat een 55-jarige vrouw. Ze droegen allebei geen gordel.

Slachtoffer gelanceerd

In een flauwe bocht op de Westerparklaan in Breda verloor hij de macht over het stuur. De auto klapte op een paal. De vrouw werd gelanceerd en overleefde de klap niet.

Twee jaar geleden veroordeelde de rechtbank van Breda de man tot twee jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk en een rijontzetting van vier jaar.

De man werd in het verleden drie keer eerder veroordeeld voor rijden onder invloed.