Rosmalen telt af: wie wint om twee uur miljoenen van Postcodeloterij?

ROSMALEN - De spanning stijgt in Rosmalen. Woensdagmiddag om twee uur wordt bekendgemaakt hoeveel geld de Postcodeloterij gaat verdelen onder bewoners met postcode 5241CC.

Deelnemers uit het winnende postcodegebied wordt gevraagd om om twee uur naar de cheque toe te komen. Daar wordt bekendgemaakt hoeveel geld een winnend lot oplevert en natuurlijk wie er met de hoofdprijzen vandoor gaat.



Enorme cheque

Dinsdagavond stond er ineens een enorme cheque van de Nationale Postcode Loterij in de Weidestraat in Rosmalen. Daarop staat de postcode 5241CC en een heel grote envelop met een cheque. Maar er is niet te zien hoeveel geld die cheque waard is.



Flinke prijs?

Een woordvoerder licht wel alvast een tipje van de sluier op: Het zou wel eens om een flinke geldprijs kunnen gaan...



