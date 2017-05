Schietincident waarbij commando (35) overleed is noodlottig ongeluk

OSSENDRECHT - De 35-jarige commando die vorig jaar om het leven kwam tijdens een schietoefening in Ossendrecht is slachtoffer geworden van een noodlottig ongeluk. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen drie militairen geseponeerd. Dat heeft het OM woensdag bekendgemaakt.

Het slachtoffer, een instructeur in opleiding, werd op 22 maart 2016 door meerdere kogels getroffen tijdens een oefening in het shootinghouse van de Politieacademie in Ossendrecht. Als gevolg daarvan overleed hij.



Onderzoek

Na het schietincident is er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld onder leiding van het OM, samen met de Koninklijke Marechaussee en de inspectie SZW. Ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid onderzoekt de zaak nog.



Drie militairen werden als verdachte aangemerkt. Het gaat om de schutter, de hoofdinstructeur van de oefening en de toezichthouder op de oefening.



'Geen schuld'

Al snel bleek dat de schutter ten onrechte als verdachte werd gezien. Hij voerde de aan hem opgedragen oefening uit volgens de regels. Uit onderzoek blijkt nu ook dat de andere twee militairen niet schuldig zijn aan het ongeluk.



"Op geen enkele manier was er sprake van opzet of enige verwijtbare schuld aan het overlijden van het slachtoffer", aldus de officier van justitie.



Shootinghouse

Uit het onderzoek is ook gebleken dat het shootinghouse niet gebruikt had mogen worden voor de oefening. Het shootinghouse was niet door de daartoe bevoegde militaire instantie gekeurd.



De hoofdinstructeur en de toezichthouder werden verdacht van dood door schuld. Maar volgens het OM mochten ze erop vertrouwen dat de baan veilig was en dat de baan gebruikt mocht worden. Dergelijke oefeningen vinden er nu niet meer plaats.