Man die schoonzus in voorhoofd stak in azc Velp krijgt hogere straf

DEN BOSCH - De 28-jarige man uit Eritrea die zijn schoonzus in het azc in Velp met een mes in haar gezicht stak en haar wilde wurgen, is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel. De vrouw overleefde de aanval, maar ze hield er naast een fors litteken ook een angstig gevoel aan over.

De rechtbank van Den Bosch veroordeelde de man vorig jaar tot drie jaar gevangenisstraf. Hij moest ook een schadevergoeding van tweeduizend euro betalen. Het hof in Den Bosch achtte die straf niet zwaar genoeg.

De man ging in januari vorig jaar op bezoek bij zijn schoonzus in het azc in Velp. Uit het niets pak hij een mes dat hij in het voorhoofd van de vrouw stak. Vervolgens probeerde hij haar te wurgen.

Door ingrijpen van twee bewoners van het azc en een medewerker werd erger leed voorkomen.