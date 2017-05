Veel rook bij brand op scheepswerf in Werkendam, brand onder controle

WERKENDAM - Bij scheepsbouw De Alm in Werkendam heeft woensdag korte tijd brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Het vuur ontstond aan de eind van de ochtend in een afzuiginstallatie, aldus de brandweer.



Ramen en deuren dicht

Vanwege de hevige rook moesten mensen in de omgeving hun ramen en deuren sluiten en de ventilatie uitzetten.



Rond halfeen was de brand onder controle en de rook sterk afgenomen.