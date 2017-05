Twaalf meisjes van Eerselse school aangerand op schoolreisje

EERSEL - Twaalf meisjes van het Rythovius College in Eersel hebben dinsdag aangifte gedaan van intimidatie na een bezoek aan het Technopolis in Mechelen. De meisjes zijn ongewenst geïntimideerd en betast op borsten en billen door de jongens, die op een Belgische school zaten. Het incident gebeurde in de vrouwentoiletten en in de tentoonstellingsruimte.

De scholieren van allebei de scholen waren in het Technopolis, een wetenschapsmuseum, op excursie. Op het moment dat duidelijk werd wat er was gebeurd zijn de meisjes opgevangen door hun leraren en personeel van Technopolis. De politie kwam snel naar Technopolis en heeft de Nederlandse slachtoffers verklaringen af laten leggen.



De meisjes die slachtoffer werden van de intimidatie zitten in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs. De daders, die op een school in Belgie zitten, zijn van ongeveer dezelfde leeftijd.



'Intimiderende situatie'

De directeur van het Rythovius College, Chrit Nelissen, noemt het een ‘heel erg vervelend incident’. Hij wil niet in details treden. “Het is een zaak tussen politie, betrokkenen en daders. Er is tijdens het schoolreisje een intimiderende situatie ontstaan. De begeleiders hebben adequaat opgetreden.”



“De organisatie van het museum is meteen gealarmeerd, net als de politie. Drie van de vier bussen zijn al terug naar huis gereden. Wij hebben contact opgenomen met de ouders van de meisjes. Zij zijn met begeleiders daar gebleven om aangifte te doen”, vertelt Nelissen. “We vinden het heel vervelend. Voor de meiden gaan we zorgen dat ze goed begeleid worden. We hebben alles in het werk gesteld om te zorgen dat het zo goed mogelijk behandeld wordt.”



'Snel gehandeld'

Technopolis laat weten het voorval enorm te betreuren. “We hebben geprobeerd de meisjes zo goed mogelijk op te vangen en meteen de politie op de hoogte gesteld. We zullen vanuit Technopolis ook zeker contact houden met de school en de meisjes.”



De daders, vier jongens van een Belgische school Den Brandt in Boom, zijn snel geïdentificeerd. In Technopolis zijn zij niet meer welkom. Na een gesprek met de Procureur, de Belgische officier van justitie, zijn de jongens onder begeleiding terug naar school gegaan. Het is niet duidelijk wat voor straf zij opgelegd krijgen.



