Onbegrensde dierenliefde: kip zorgt voor pleegeendjes

MIDDELBEERS - Wel eendeneieren en geen moedereend om ze uit te broeden en voor te zorgen. De vogelgriep zorgde voor deze hartverscheurende breuk. Moedereend moest verplicht het hok in en de eieren bleven achter.

Het gebeurde in kinderboerderij D'n Bolle Akker in Vessem. Maar omdat ze de ongeboren eendjes een kans wilde geven, kwamen ze terecht bij Hanneke Coolen in Middelbeers. Zij had nog wel een kip met moedergevoelens en wilde het graag proberen.



Broeds

"Wij hebben kippen zonder haan en Truus, een van de kippen, was broeds. Ze zat al een tijdje op elk gelegd ei. Ik heb de eendeneieren bij haar er onder gelegd en zij deed verder het werk", vertelt Hanneke. "Toch ben ik er zelf ook vier weken druk mee bezig geweest. Soms ging Truus op andere eieren zitten en moest ik ze weer terugsturen naar haar eigen nest. Drie keer per dag controleerde ik de eieren en soms maakte ik ze nat."



In totaal waren het acht eendeneieren. "Twee zijn uitgekomen en vier eendjes zijn in het ei overleden. Twee andere eieren zijn nog dicht, maar ik denk dat ze het niet gaan redden."



Zwemmen

Moederkip moet haar kinderen straks wel leren zwemmen. "Tja, dat wordt toekijken vanaf de zijkant denk ik. We hebben een klein vijvertje en kippen kunnen niet zwemmen. Zaterdag gaan we oefenen en zien we wel wat er gebeurt."