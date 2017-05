Grote brand in loods Nieuwkuijk

NIEUWKUIJK - Aan de Nieuwkuijksestraat in Nieuwkuijk is woensdagmiddag brand uitgebroken in een loods. Dat meldt de brandweer.

Op beelden is te zien dat een groot gedeelte van de schuur in brand staat. Er komt veel rook vrij.



Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord staat auto's opgeslagen in de loods. Het is niet duidelijk om hoeveel auto's en wat voor soort auto's het gaat.