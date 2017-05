Oosterhouter geeft geld voor Feyenoord-kaartjes terug: 'Ik hoop dat het mensen inspireert'

OOSTERHOUT - Het kwam langs in tal van tal van tv-programma’s, radioshows en op elke fansite denkbaar. Het verhaal Boris de Vroome. De Feyenoordfan kocht via Marktplaats twee kaarten om in de Kuip naar de ‘kampioenswedstrijd’ tegen Excelsior te kunnen kijken en kreeg na afloop zowaar zijn geld terug. Voor de anonieme Oosterhoutse verkoper de normaalste zaak van de wereld. ‘Ik hoop dat het mensen inspireert.’

Het was eigenlijk de bedoeling om met zijn vaste club van vijf vrienden naar de Kuip te gaan. “We hebben met z’n alleen geprobeerd kaartjes te kopen, maar dat lukte niet. Toen besloten we de boel af te blazen en iemand anders blij te maken met de twee kaartjes die ik had. Want samen uit, samen thuis”, vertelt de Oosterhoutse Feyenoordfan.



De felbegeerde tickets werden op Marktplaats gezet en binnen een mum van tijd zat zijn mailbox bomvol. “Iedereen bleef maar tegen elkaar opbieden en het ging om absurde bedragen met bedragen van 600 tot 700 euro.”



Eén mail sprong er meteen tussenuit: die van Boris de Vroome. Hij woont weliswaar in Frankrijk, maar had zich geen seconde bedacht toen hij de kaartjes zag. Hij wilde er met liefde 280 euro voor betalen en samen met zijn 12-jarige zoon Yannick tien uur voor in de auto zitten om naar Rotterdam te rijden.“Het voelde sowieso al niet goed om die kaartjes tegen enorme bedragen te verkopen. Ik gunde ze meteen aan Boris. Zijn verhaal deed me denken aan mijn eigen jeugd. Ik heb Feyenoord ook van huis uit meegekregen en hoe mooi is het om zoiets met je vader te kunnen delen.”Excelsior liet het stadsfeestje echter volledig in de soep lopen. Het maakte het humeur van de Oosterhouter er niet beter op. “Toen begon ik me er nog slechter over te voelen dat ik de kaartjes voor zoveel geld had verkocht. Ik heb het vervolgens met mijn vrouw besproken. Die steunde me. Toen besloot ik dat ik de 280 euro terug zou terugstorten.”Vervolgens stuurde hij Boris een appje. ‘Beste Boris. We hebben zojuist 280 euro terug overgemaakt naar je rekening. De teleurstelling van afgelopen zondag en het prettige betrouwbare contact (je maakte over zonder enige garantie) wat we hebben gehad gaf ons een goed gevoel bij deze actie’, kreeg de in Frankrijk woonachtige supporter te lezen. “Dat leverde hele warme reacties op. En heel veel media-aandacht nadat Boris het had gedeeld op social media”, aldus de verkoper.En die aandacht, dat is het enige waar de Oosterhoutse weldoener enige moeite mee heeft. “Mensen uit mijn omgeving stuurden me meteen berichten. Of ik dacht was, van die kaarten. En dat het een klasse-actie was. Ik vind alleen juist dat hier geen sprake is van eer of trots, maar dat het gaat om een beetje menselijkheid.”“Ik hoop dat het mensen inspireert om warmer voor elkaar te zijn. Dat je een ander behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden. Het is eigenlijk heel erg dat de maatschappij zo veranderd is, dat dit uniek is.”