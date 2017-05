Politiemol Mark M. krijgt paspoort terug

EINDHOVEN - Mark M. kan het land weer uit. Woensdag besloot de rechter dat M. zijn paspoort niet langer hoeft te missen. M. kan nu eindelijk zijn schoonfamilie in Oerkraïne bezoeken.

De rechter pakte in 2016 het paspoort van Mark M. in verband met vluchtgevaar af. In ruil voor het paspoort mocht M. zijn zaak in vrijheid afwachten, maar mocht hij Nederland niet verlaten. M. was het hier niet mee eens omdat hij graag zijn schoonfamilie in Oekraïne wil bezoeken. Hij voelde zich een gevangene in eigen land.



Lekken

Mark M. werkte van 2009 tot 2015 bij de politie in Son, maar is ontslagen omdat hij verdacht wordt van het lekken van informatie aan criminelen. In totaal zou hij 28.000 keer onbevoegd hebben gezocht naar gevoelige informatie en kopieerde hij duizenden vertrouwelijke documenten. Voor al deze informatie werd hij royaal betaald. Zijn advocaat ontkent dit en zegt dat er geen bewijs voor deze betalingen is.



In januari 2018 wordt zijn zaak verder behandeld.