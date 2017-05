Willem II houdt opruiming: Falkenburg, Koppers, Wuytens, Joppen en Van Anholt weg

TILBURG - Dico Koppers, Erik Falkenburg, Dries Wuytens, Guus Joppen en Pele van Anholt vertrekken na dit seizoen bij Willem II. De eredivisieclub maakte woensdag bekend gemaakt dat de aflopende contracten van het vijftal niet worden verlengd.

Op de site van Willem II worden ze bedankt voor alles wat ze voor de club betekend hebben.



Onzekere toekomst

De toekomst van Nigel Bertrams en Derrick Tshimanga bij de tricolores is nog onzeker. Hierover wordt in een later stadium de knoop doorgehakt, zo meldt de club.



Eind maart werd al bekend dat afscheid wordt genomen van Branco van den Boomen. De koopoptie in het contract van de huurling van Heerenveen wordt niet gelicht. Toen kwam overigens ook naar buiten dat de contractbesprekingen met Falkenburg na overleg met de speler werden uitgesteld.



Fernando Lewis nieuweling

De verbintenissen van Asumah Abubakar, Elmo Lieftink en Mattijs Branderhorst werden wel verlengd. Bovendien werd dinsdag bekend dat de selectie zal worden versterkt met Fernando Lewis. De 24-jarige rechtsback komt van AZ en tekende een driejarig contract.



Het team van trainer Erwin van de Looi sluit de competitie zondag af met een thuiswedstrijd tegen Ajax.