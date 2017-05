Brand in huis aan Bosscheweg in Tilburg onder controle

TILBURG - In een vrijstaand huis aan de Bosscheweg in Tilburg heeft woensdag een uitslaande brand gewoed. Er waren geen personen in het huis aanwezig.

Er kwam veel rook vrij bij de brand. De brandweer heeft twee bluswagens en een hoogwerker ingezet om het vuur te bestrijden.

Rond kwart voor drie werd het sein brand meester gegeven.