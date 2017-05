PSV-musical gaat niet door, organisatie komt tonnen tekort

EINDHOVEN - De PSV-musical ‘Geheimen van de Herdgang’ gaat niet door. Het spektakel zou in het weekend van 1 september in het Philips Stadion worden opgevoerd. De voorstelling zou gaan over clubiconen Harry van Raaij en Harry van Kemenade.

PSV laat weten dat de club ‘met verbijstering het bericht heeft ontvangen’ over het afgelasten van de voorstelling. Het Nieuwe Theater, dat de productie zou opvoeren, heeft aangegeven dat de productiekosten veel hoger zijn dan oorspronkelijk aangekondigd. Zestig procent van de begroting is niet gedekt, meldt PSV.



'Deel begroting niet gedekt'

“Dat risico vinden ze te groot”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands. “We praten over een tekort van enkele tonnen, een enorm bedrag.” Voor PSV komt het nieuws als een donderslag bij heldere hemel. Zij hebben nooit eerder signalen gekregen dat dit scenario mogelijk was.



PSV noemt de gang van zaken ‘erg pijnlijk’. “Zeker ook voor Harry van Raaij en de familie Van Kemenade. Wij zijn als PSV-familie allemaal enthousiast geraakt door de bevlogenheid van de makers. We hebben het samen met de supportersvereniging, de familie van Kemenade en Harry van Raaij heel graag de benodigde steun gegeven."



'Vooral triest voor familie Van Kemenade'

Ook Harry van Raaij is teleurgesteld dat de musical niet doorgaat. Hij was eerder al geinformeerd hierover door PSV-directeur Toon Gerbrands. "Het is ongelooflijk dat het productiebedrijf van de musical zich zo gevergaloppeerd heeft."



"Voor mezelf vind ik het erg jammer dat het niet doorgaat. Ik vond het wel een grote eer dat de musical voor een deel over mij zou gaan. Ik vind het vooral triest voor de familie Van Kemenade, die al heel veel tijd en medewerking hebben geleverd in aanloop naar de uitvoering."



'Producenten hadden zaken niet op orde'

De producenten hadden hun zaken niet goed op orde, concludeert PSV. “Er valt ons niets te verwijten. Wij hebben ons stadion gratis ter beschikking gesteld, vele gesprekken met de producenten gevoerd en allerlei hand- en spandiensten verleend. Daarnaast stonden we samen met de supportersvereniging garant voor een deel van de kosten”, laat Gerbrands weten.

Iedereen die al een ticket heeft gekocht kan het aankoopbedrag volledig terugkrijgen. Als de bestelling online is gekocht via psv.nl/tickets komt het geld automatisch terug. Als het bij het PSV-kaartverkooploket is gekocht kan men zich daar melden.