Eén rijstrook A58 weer open na ongeluk met vrachtwagen

MOERGESTEL - Op de A58 bij Moergestel is woensdagmiddag een vrachtwagen gekanteld. De snelweg tussen Oirschot en Moergestel was korte tijd helemaal dicht in de richting Tilburg. Richting Eindhoven stond file.

Volgens de ANWB is er rond kwart voor drie één rijstrook opengegaan. Automobilisten doen er nog wel goed aan de weg te mijden.



Verkeer van Eindhoven naar Tilburg werd omgeleid via de A2 richting Den Bosch en de A65.Hoe het ongeluk kon gebeuren en of de chauffeur gewond is geraakt, is nog niet bekend.